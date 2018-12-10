В Краснодаре задержана женщина, печатавшая евро на принтере

Краснодар, , 15:52 — REGNUM В Краснодаре правоохранители задержали фальшивомонетчицу, печатавшую на принтере банкноты в €100 и €200, передает телеканал «Кубань 24».

По данным полиции, 38-летнюю женщину задержали после нескольких случаев обнаружения поддельных купюр, которыми она расплачивалась в вечернее время в магазинах.

На квартире у злоумышленницы был обнаружен цветной принтер, на котором она и печатала «валюту». На сегодняшний день следователи установили причастность подозреваемой к трем эпизодам сбыта фальшивок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что суд Ингушетии отправил троих фальшивомонетчиков за изготовление пятитысячных купюр в колонию на срок от двух лет семи месяцев до одного года двух месяцев.

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