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Фигуристка Медведева сыграла саму себя в канадском фильме

Общество

Роль главного героя исполнил актер Алексей Серебряков

Оттава, 6 января 2019, 05:20 — REGNUM  Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме. Об этом сообщает портал IMBd.

Спортсменка снялась в картине The Petrichor в роли самой себя. Роль главного героя исполнил актер Алексей Серебряков. Когда фильм выйдет на экраны, не уточняется.

В центре картины режиссера Юнга Сонга — история бывшей фигуристки, пережившей личную драму. В 30 лет женщина решает вновь вернуться на лед.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряных награды. В мае она прекратила тренироваться у Этери Тутберидзе, новым наставником фигуристки стал канадский тренер Брайан Орсер.

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