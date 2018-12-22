Тарасова объяснила неудачу фигуристки Медведевой на чемпионате РФ

Саранск, , 02:45 — REGNUM Неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России тренер Татьяна Тарасова объяснила взрослением. Спортсменка переживает сложный период в жизни, заявила Тарасова в эфире «Первого канала».

Неуверенность Медведевой может быть вызвана многими причинами. Например, перелетом из Канады, пояснила тренер.

«Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет», — отметила Тарасова.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам короткой программы на чемпионате России в Саранске Медведева заняла лишь 14-е место. Лучший результат показала Алина Загитова. Фигуристкам предстоит выступить с произвольной программой 22 декабря.

Заслуженный мастер спорта России, 19-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в одиночном катании, двукратная чемпионка мира и Европы, победительница дргих российских и мировых соревнований.

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