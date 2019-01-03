Четверг, 3 Января 2019 года
09:09:29 МСК

Убийца 11 женщин был казнён в Китае

Общество

Смертный приговор был вынесен подсудимому в прошлом году

Убийца 11 женщин был казнён в Китае
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Виселица

Пекин, 3 января 2019, 09:05 — REGNUM  Сертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника был приведён в исполнение властями Китая. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Народного суда города Байинь китайской провинции Ганьсу.

В заявлении ведомства сказано, что приговор приведён в исполнение на основании распоряжения, выданного председателем Верховного народного суда КНР.

Согласно материалам следствия, 54-летний Гао Чэнъюн в период с 1988 по 2002 год совершал тяжкие преступления на территории провинции Ганьсу. Преступник был задержан полицией 26 августа 2016 года — спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.

В марте прошлого года Народным судом средней ступени города Байинь признал Гао Чэнъюн был признан виновным в совершении умышленного убийства 11 человек, а также в изнасилованиях, разбойных нападениях и надругательстве над телами убитых. По совокупности преступлений виновному был внесен смертный приговор. Преступник свою вину признал.

Сообщается, что самой младшей из жертв убийцы было всего 8 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора бывшему сотруднику ФСБ за убийство семи человек. Убийца был приговорён к 24 годам лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале вынесли приговор экс-сотруднику ФСБ за убийство семи человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить