На Урале вынесли приговор экс-сотруднику ФСБ за убийство семи человек

Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Военный суд в Екатеринбурге приговорил бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности по Тюменской области Алексея К. к 24 годам лишения свободы за убийство семи человек, сообщает 20 декабря РИА Новости.

«По совокупности совершенных преступлений окончательно назначить подсудимому 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласили приговор в суде.

Напомним, по версии следствия, в состав «банды ФСБ» входили бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области; тренер по самбо; снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе; сотрудник полиции, который находится в международном розыске, и ещё один мужчина, который в деле проходит как безработный.

Члены банды с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых «обнальщиков». Тюменские правоохранители обнаружили след подозреваемых после серии убийств таксистов, которые пропадали вместе с автомобилями. Машины, как выяснилось, использовались для преступных вылазок. Алексея К. обвинили в краже, разбое, мошенничестве, убийстве семерых человек и других преступлениях.

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