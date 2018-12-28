Метростроевцы Петербурга так и не получили зарплату

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Метростроители Петербурга, которым месяцами не платят зарплату, съехались к офису генерального подрядчика подземки ОАО «Метрострой», где состоялось совещание с руководством. Речь идет в основном о сотрудниках СМУ-11, которое уже попало в эпицентр скандала с долгами весной 2018 года, однако тогда Смольный относительно быстро ликвидировал проблему накануне выборов президента.

Но спустя полгода ситуация повторилась. Некоторые рабочие сообщают, что трудились на станции метро «Театральная» в сентябре и октябре, но к декабрю так и не получили денег. Параллельно накануне забастовала бригада СМУ-13, которая работает на станции «Горный институт».

Напомним, счета СМУ-11 оказались арестованы из-за налоговых злоупотреблений, в которых обвиняется директор предприятия. По результатам встречи 27 декабря было объявлено, что вскоре казначейство переведет 900 млн рублей на счета «Метростроя», откуда они, минуя бухгалтерию, управления и СМУ, через счета судебных приставов сразу попадут на банковские карты сотрудников. Но эта информация была встречена без энтузиазма.

«Опять обман. Денег как не было, так и нет, а завтра с лапшой на ушах на работу», — заметила Ирина Иванова, обсуждая результаты совещания в соцсетях.

Сотрудники, которым задолжало предприятие, отмечают, что даже через счета судебных приставов до карт получателей деньги могут дойти через пять дней.

«Проходили мы это весной. Где раньше были эти начальники? Почему 27 декабря в 17:00 нужно было решать этот вопрос? Осталось два рабочих дня», — возмутилась Елена Самосущева.

Голодовку в шахте на станции «Театральная» объявили около 30 рабочих, требуя выплатить долги. 26 декабря Смольный рапортовал, будто метростроители уже прекратили забастовку «после вмешательства в ситуацию городского правительства», работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме, а ситуацию взял под свой контроль врио губернатора Александр Беглов.

«Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, акция протеста завершилась», — заявили в Смольном, однако на следующий же день ситуация вновь накалилась.

Со своей стороны, «Метрострой» заявил, что сдал Смольному работы на сумму порядка 1 млрд рублей, но оплаты пока не получил, ожидается, что она поступит до конца года.

«Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам, в том числе подрядных организаций. Мы надеемся, что этот процесс не будет затягиваться со стороны КРТИ, с которым в последнее время удалось наладить продуктивную и быструю работу по сдаче-приемке документов», — заявили в компании.

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