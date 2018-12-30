Очередной участок трассы «Таврида» открыт в Крыму

Симферополь, , 11:27 — REGNUM Рабочее движение автотранспорта открыто на участке автотрассы «Таврида» от Белогорска до Феодосии в Крыму. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба крымского управления АО «ВАД», генерального подрядчика строительства трассы.

Общая протяжённость открытого участка автотрассы составляет 85 километров. Новый участок автотрассы между Белогорском и селом Батальное в Ленинском районе стал альтернативой действующей автотрассе Керчь — Симферополь и, как предполагается, поможет решить проблему дорожных заторов на подъёздах к Феодосии. В летний период на проезд участка автотрассы в районе Феодосии, где транспорту приходилось проезжать через приморские посёлки по узким дорогам, туристы и жители полуострова теряли несколько часов.

Открытый участок автотрассы «Таврида» позволит проехать по более удобному маршруту в объезд населённых пунктов.

На данный момент проезд по открытым участкам осуществляется по двум полосам автодороги. Максимальная разрешённая скорость движения для автотранспорта здесь — 60 км/час. В связи с продолжающимися строительными работами на участках пока нет АЗС.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии первого участка автотрассы «Таврида». Третий участок автотрассы планируется открыть 31 декабря. Общая протяжённость трёх участков автотрассы от Керчи до Симферополя составит 180 километров.

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