Первый участок новой трассы «Таврида» открыт в Крыму

Симферополь, , 09:51 — REGNUM Первый участок новой трассы «Таврида» в Крыму, от Симферополя до Белогорска, открыт для движения транспорта утром 29 декабря. В открытии трассы принял участие глава региона Сергей Аксёнов.

30 декабря планируется открыть для движения участок трассы от Белогорска до Феодосии (второй и третий этапы строительства), а 31 декабря — по участку от Феодосии до Керчи (первый этап). Таким образом, до Нового года для движения будет открыта первая очередь строительства трассы — участок от Керчи до Симферополя протяженностью 180 километров. Движение будет осуществляться по двум полосам.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трассы «Таврида» (Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь) ведется в семь этапов и две очереди. С первого по четвертый этап предусматривают строительство двух полос дороги от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Движение по четырехполосной трассе от Керчи до Севастополя длиной 250 км — вторая очередь строительства — обещают запустить в декабре 2020 года.

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