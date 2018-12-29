В Караганде открылся центр миграционных услуг

Астана, , 12:26 — REGNUM В Караганде открылся первый в области центр миграционных услуг, в котором будут работать представители здравоохранения, банков и страховых компаний, сообщает 29 декабря издание BNews со ссылкой на департамент внутренних дел Карагандинской области.

Сотрудники центра будут предоставлять государственные услуги иностранным гражданам, в том числе выдавать разрешения трудовым мигрантам, регистрировать иностранцев и лиц без гражданства, оформлять документы на выезд за пределы Казахстана, а также оказывать другие услуги.

Напомним, 1 декабря центр миграционных услуг открылся в городе Актау. Иностранные граждане могут пройти в центре медицинский осмотр, получить ИНН, оплатить госпошлину, оформить страховой полис и получить другие виды услуг.

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