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В Караганде открылся центр миграционных услуг

Общество

Сотрудники центра будут предоставлять государственные услуги иностранным гражданам

Астана, 29 декабря 2018, 12:26 — REGNUM  В Караганде открылся первый в области центр миграционных услуг, в котором будут работать представители здравоохранения, банков и страховых компаний, сообщает 29 декабря издание BNews со ссылкой на департамент внутренних дел Карагандинской области.

Сотрудники центра будут предоставлять государственные услуги иностранным гражданам, в том числе выдавать разрешения трудовым мигрантам, регистрировать иностранцев и лиц без гражданства, оформлять документы на выезд за пределы Казахстана, а также оказывать другие услуги.

Напомним, 1 декабря центр миграционных услуг открылся в городе Актау. Иностранные граждане могут пройти в центре медицинский осмотр, получить ИНН, оплатить госпошлину, оформить страховой полис и получить другие виды услуг.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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