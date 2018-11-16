За год в Казахстане выдали более 500 тыс. водительских удостоверений

Астана, , 12:37 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года в специализированных центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана выдали 502 253 водительских удостоверения, что на 37,5% больше, чем в январе — октябре 2017 года. Об этом 16 ноября заявил директор департамента по связям с общественностью государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, сообщает издание InformBuro.

Больше всего водительских удостоверений было выдано в Алма-Ате — 110 254 и Астане — 71 540. В Казахстане действует 15 специализированных ЦОНов. До конца 2018 года планируется открыть центр в Атырау, после чего все регионы республики будут обеспечены автоЦОНами.

Как сообщало ИА REGNUM, передислокация районных регистрационно-экзаменационных пунктов (РЭП) Казахстана в ЦОН произошла в апреле 2018 года. Граждане могут получить водительские права и регистрировать транспортные средства в ЦОН.

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