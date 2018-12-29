Геймеры остались недовольны изменением биографии Леона из Resident Evil 2

Токио, , 12:25 — REGNUM Разработчики ремейка игры Resident Evil 2 сообщили о своём решении частично изменить события оригинальной игры. В частности, изменениям подвергнется фрагмент биографии главного героя проекта Леона Кеннеди. Геймеры остались недовольны таким решением и посчитали, что «новая версия лишает персонажа глубины», сообщает Kotaku.

В японском Twitter-аккаунте игры разработчики рассказывают о том, что Леон — молодой полицейский, которого только что назначили на работу в полицейский участок города Раккун-Сити. Леон ждал указаний начальства у себя дома, но с ним так никто и не связывается. Тогда герой решает отправиться в участок и становится свидетелем страшной эпидемии, охватившей город.

Геймеров не устроил такой вариант предыстории героя. Ведь в оригинальной игре Resident Evil 2 Леон расстался с девушкой и по дороге в Раккун-Сити заночевал в отеле в состоянии алкогольного опьянения. Молодой полицейский пропускает свой первый рабочий день и отправляется в участок, после нескольких попыток дозвониться до него. Фанаты серии считают, что небольшие детали о личной жизни Леона добавляют персонажу глубины и трагичности. Руководители студии Capcom пока никак не прокомментировали своё решение изменить биографию героя.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что демоверсия Resident Evil 2 может выйти в январе 2019 года. Она будет называться Resident Evil 2 1-Shot Demo. Также издание сообщило, что в рамках демоверсии «геймеры смогут умереть столько раз, сколько они захотят, в течении 30 минут».

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