Capcom выпустит в январе 2019 года демоверсию Resident Evil 2 Remake

Токио, , 22:32 — REGNUM Компания Capcom может выпустить демоверсию игры Resident Evil 2 Remake уже в январе 2019 года. Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1075740495542976512

Издание отмечает, что информация появилась в магазине Xbox Store. Стало известно, что «демка» получит название Resident Evil 2 1-Shot Demo. Никаких пояснений по поводу того, что означает 1-Shot, нет, но сообщается, что геймеры смогут «умереть столько раз, сколько они захотят, в течение 30 минут».

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Напомним, новая версия Resident Evil 2 будет представлять собой новый взгляд на пересказ оригинальной истории, в игре появятся новые миссии и сюжетные линии. Известно, что новых врагов в ней не будет.

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