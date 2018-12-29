В сети обсуждают парализованного художника, рисующего при помощи рта

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM В сети обсуждают историю художника по имени Антонио Дэвис, который, оставшись парализованным много лет назад, научился рисовать ртом. Его историю рассказал телеканал CBS.

https://www.instagram.com/p/Bg9L75hAe2R/

Дэвиса чуть было не убили 24 года назад, когда ему было 19 лет, в него выстрелили с близкого расстояния. Последствием полученного ранения стал паралич тела ниже груди. В итоге будущий художник, следуя совету психотерапевта, стал рисовать, удерживая кисть ртом. Сегодня, через пятнадцать лет практики, его картины продаются по цене от $5 тыс. до $80 тыс. Дэвис отмечает: большинство людей, впервые увидевших его картины, не верят в то, что они нарисованы подобным образом.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало историю одного британца, которому врачи пророчили смерть от переедания. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, обратился к тренеру и тот придумал способ, как спасти клиенту жизнь.

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