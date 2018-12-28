В «Улице Сезам» обнаружили аудиоиллюзию с нецензурной лексикой

Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Пользователи Reddit обнаружили в детской телепередаче «Улица Сезам» аудиоиллюзию. Персонаж программы произносит обычную фразу, однако, если прослушать её несколько раз, можно услышать нецензурную лексику.

Юзер с ником Schrodert смотрел передачу со своей годовалой дочерью, как вдруг услышал нецензурное слово в одном из эпизодов. Один из персонажей Гровер в беседе с другим маппетом заявляет: «That's f***ing excellent idea!» («Это чертовски отличная идея!»). Прослушав фрагмент еще раз, мужчина услышал уже другую фразу: «That sounds like an excellent idea!» («Звучит как хорошая идея!»).

Пересмотрев этот отрывок несколько раз, Schrodert выяснил, что при каждом просмотре в видео различаются разные слова. Если слушатель думает о фразу со словами «sounds like», то слышит их, а если концентрируется на «f***ing», то персонаж использует нецензурную лексику.

Оказалось, что Schrodert не один слышит разницу в произношении. Его запись набрала более 118 тысяч одобрительных голосов и тысячи комментариев недоумевающих юзеров.

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