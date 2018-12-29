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Гидрометцентр РФ: предстоящий год станет самым теплым в истории

Общество

В восточных и центральных областях Тихого океана за последние полтора-два месяца происходит потепление водных масс

Москва, 29 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  Наступающий, 2019 год может стать самым теплым за все время проведения метеорологических наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам ученого, в восточных и центральных областях Тихого океана за последние полтора-два месяца происходит потепление водных масс.

«Это явление будет происходить и приведет к тому, что следующий год может стать самым теплым за весь период наблюдений», — цитирует его слова агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря были опубликованы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), согласно которым подавляющее большинство жителей России (84%) слышали о глобальном потеплении, а 69% опрошенных заявили, что в последние годы на Земле уже происходит глобальное потепление.

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Глобальное потепление
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