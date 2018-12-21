Глобальное потепление на Земле замечают почти 70% граждан РФ

Москва, , 10:11 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (84%) слышали о глобальном потеплении. Понятия об этом не имеют 14%. 69% опрошенных заявили, что в последние годы на Земле уже происходит глобальное потепление. Обратного мнения придерживаются 19%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Изменение климата замечают 60% граждан: 49% считают, что стало теплее, 11% — что холоднее. 30% опрошенных не замечают никаких среднегодовых изменений температуры. Более половины граждан (51%) уверены, что глобальное потепление влияет на жизнь человечества.

Причинами глобального потепления замечающие его люди чаще всего считают «выбросы в атмосферу газов с заводов и автотранспорта», «вмешательство людей в экологию» и «природные циклы».

19% респондентов заявили, опасные последствия потепления скажутся уже в ближайшее время, 38% думают, что это произойдет в более далёком будущем. По мнению 53% граждан РФ, человечество должно пытаться остановить глобальное потепление.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Тибетском автономном районе в Китае наблюдаются самые теплые осени с 1981 года. Средние температуры на Тибете в период с сентября по ноябрь выросли на 0,38 градуса в десятилетия с 1981 по 2018 год.

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