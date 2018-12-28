Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева надо отпустить: СПЧ

Москва, , 16:58 — REGNUM Правозащитники намерены ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывшего члена совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Такое решение принято после посещения СИЗО № 5 УФСИН России по городу Москве председателем Совета при президенте РФ по правам человека Михаилом Федотовым и членом СПЧ Андреем Бабушкиным.

В ходе визита было установлено, что арестованный в марте 2018 года по подозрению в мошенничестве экс-сенатор за время пребывания в СИЗО перенес четыре операции на ноге и семь гипертонических кризов. Кроме того, он страдает онкологическим заболеванием и девять лет назад перенес инфаркт, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе СПЧ.

По данным правозащитников, медицинские документы на Дерева составляют шесть томов уголовного дела. Но при этом следствие отказывается изменить ему меру пресечения, так как, по данным некоего свидетеля, Дерев якобы симулирует заболевание.

Правозащитники намерены ходатайствовать о скорейшей госпитализации Вячеслава Дерева в Институт имени Бакулева.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в республике и переправлен в Москву. Его обвиняют в мошенничестве на 119 млн рублей при возврате НДС фирмами «Киево-Жураки» и «Меркурий-2». Бизнесмен Дерев представлял республику в Совете Федерации с 2011 по декабрь 2015 года. В отставку он ушел добровольно.

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