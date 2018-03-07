В Карачаево-Черкесии задержан экс-сенатор Вячеслав Дерев

Черкесск, , 13:32 — REGNUM Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев задержан накануне, 6 марта, на территории республики. В отношении него возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством при незаконном возврате НДС фирмами «Киево-Жураки» и «Меркурий-2», принадлежащими экс-сенатору. Задержанного предпринимателя переправили в Москву, где ведется следствие.

«Дело находится не у нас. Им занимаются следователи из Москвы», — цитирует представителя Следственного комитета по региону Сергея Шуваева «АиФ-Ставрополь».

По данным следствия, в уголовном деле речь идет о хищении 119,3 млн рублей. Фигурантами дела также являются несколько сотрудников компаний «Киево-Жураки» и «Меркурий-2», а также сотрудники налоговой инспекции города Черкесска.

Денежные средства были похищены при возвращении налога на добавленную стоимость при исполнении договора на строительство животноводческих комплексов, заключенного между собой фирмами «Меркурий-2» и «Киево-Жураки АПК».

Представив в налоговую сведения, в которых указывались суммы сделки, в сотни раз превышающие фактические, компания «Киево-Жураки АПК» заявила свои права на возмещение НДС на сумму, значительно превысившую реальную.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время находится под арестом и сын Вячеслава Дерева — Эдуард Дерев. Его задержали в Москве в связи с неисполнением предписания о невыезде из республики, так как он является фигурантом уголовного дела о нападении на полицейских в 2012 году. Во время так называемого мальчишника он устроил драку с перестрелкой, в результате которой получил пулю в ногу сотрудник ГИБДД.

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Вячеслав Дерев был сенатором от Карачаево-Черкесии с 2011 по 2016 годы. Он досрочно прекратил свои полномочия, написав заявление об уходе из палаты регионов по собственному желанию ещё в декабре 2015 года, но не уточнив причину добровольной отставки.