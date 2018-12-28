В акции по уборке берегов «Вода России» приняли участие 1,8 млн человек

Москва, , 13:32 — REGNUM Свыше 2 млн человек приняли участие в просветительских и экологических мероприятиях, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Вода России», в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 декабря в пресс-службе проекта.

По итогам текущего года в акции по уборке берегов «Вода России» приняли участие более 1,8 млн человек. В начале проведения акции в 2014 году число участников составляло 200 тыс. человек.

«Одна из наших ключевых задач — работа с подрастающим поколением. Мы даем возможность понять свою причастность к нашему общему богатству — воде, а также понять свою персональную ответственность за него», — прокомментировал директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.

Он также отметил, что реализация и развитие экологических и просветительских мероприятий будут продолжены в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России увеличилось количество граждан, экономно расходующих воду. Об этом говорят данные Минприроды РФ.

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