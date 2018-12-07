Экономить воду начали 95% граждан страны — Минприроды РФ

Москва, , 12:06 — REGNUM За минувший год в России увеличилось количество граждан, экономно расходующих воду. Об этом свидетельствуют данные Минприроды РФ.

Согласно результатам опроса, проведенного специалистами агентства MAGRAM Market Research в ноябре 2018 года, 95% респондентов демонстрируют ответственное отношение к расходованию воды. Этот показатель за год вырос на 5%, отметили в Минприроды.

«Наиболее популярный способ экономии — контроль за сантехническим оборудованием дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова заявила, что в 2019 году число граждан РФ, живущих в режиме жесткой экономии, возрастет.

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