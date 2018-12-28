В Семипалатинске после реконструкции открыли аэропорт

Семипалатинск, Казахстан, , 12:47 — REGNUM В Семипалатинске состоялась торжественная церемония открытия международного аэропорта, сообщает 28 декабря агентство Semey Ainasy.

Новый аэропорт соответствует международным стандартам и способен принимать все типы воздушных судов как пассажирских, так и грузовых.

Летчик первого класса Александр Волков отметил, что в ходе реконструкции была построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,1 км и установлено новое световое оборудование. Кроме того, полностью перестроен аэровокзальный комплекс.

Напомним, работы по реконструкции аэропорта начались с декабря 2016 года. В рамках первоначального проекта планировалось починить кровлю и заменить окна. Однако позже объем работ был значительно расширен. Общая стоимость проекта составила 10,2 млрд тенге ($27 млн).

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