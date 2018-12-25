За год объем инвестиций, привлеченных в Семипалатинск, вырос на 50%

Астана, , 12:14 — REGNUM В 2018 году промышленные предприятия Семипалатинска произвели продукцию на 166,7 млрд тенге ($449 млн), что на 10,5% больше, чем в 2017 году. Об этом заявил аким (мэр) города Ермак Салимов во время прямой линии на телеканале ALTAI.

24 декабря в ходе прямой линии на областном телеканале глава Семипалатинска ответил на вопросы о социально-экономическом развитии города. Глава города отметил, что в 2018 году в город привлечено 56,2 млрд тенге ($151 млн) инвестиций, что на 50% больше, чем годом ранее.

Салимов добавил, что в обрабатывающей промышленности объем производства продукции составил 124,4 млрд тенге ($335 млн). Объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 31,1 млрд тенге ($83,8 млн), что на 5% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал Казахстана составили 8,6 трлн тенге ($23,2 млрд по курсу на 10 декабря), что на 31,8% больше, чем годом ранее.

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