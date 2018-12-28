Адвокаты Царнаева просят отменить смертный проговор

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Защитники Джохара Царнаева, приговоренного в США к смертной казни за организацию взрывов в Бостоне, обратились в апелляционный суд с просьбой пересмотреть приговор. Об этом сообщает NBC New York.

Адвокаты утверждают, что судебное разбирательство не могло быть справедливым, так как судья отказался переносить рассмотрение дела за пределы Бостона. Они отмечают, что последствия теракта постоянно и широко освещались в СМИ, в том числе обстоятельства, которые суд никогда бы не принял.

В результате практически у всех предполагаемых присяжных сформировались негативные предубеждения о вине Царнаева, что повлияло на приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в Бостоне произошел 15 апреля 2013 года во время марафона. Погибли три человека, свыше 260 человек были ранены. Виновными признали братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых.

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