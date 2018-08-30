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Студента, осужденного в США за теракт в Бостоне, депортируют в Казахстан

Политика

Теракт на марафоне в Бостоне был совершен 18 апреля 2013 года

Вашингтон, 30 августа 2018, 17:21 — REGNUM  Казахстанский студент Диас Кадырбаев, осужденный на шесть лет в США по делу о бостонском теракте, освобожден из тюрьмы и передан для депортации, сообщает 30 августа Fox News со ссылкой на представителя миграционной и таможенной службы США.

По данным прокуратуры, Кадырбаев переписывался с исполнителем теракта Джохаром Царнаевым в течение нескольких часов, после того, как ФБР определило основных подозреваемых. Зная участников преступления, студент не предупредил власти, что, по версии прокуратуры, привело к дальнейшему насилию, в том числе убийству полицейского.

Напомним, теракт на марафоне в Бостоне был совершен 18 апреля 2013 года. Виновными были признаны братья Джохар и Тамерлан Царнаевы. В результате взрыва погибли три человека, более 260 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрывы в Бостоне и братья Царнаевы: шпионы, доносчики и двойные агенты

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Политическая жизнь Казахстана
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