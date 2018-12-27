Эксперты доказали, что защита Denuvo снижает производительность игр

Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Эксперты YouTube-канала Overlord Gaming провели тест, который показал, что антипиратская защита игр от компании Denuvo серьезно снижает их производительность. Видео тестирования 27 декабря опубликовал портал AltChar.

Выяснилось, что на тестируемых играх после отключения защиты не только увеличилось количество кадров в секунду (от 4 до 26 FPS), но и такие характеристики производительности, как время первого запуска, время загрузки заданий и максимальное время отклика.

Читайте также: Sony опубликовала январский список игр сервиса PlayStation Plus

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что пиратам удалось взломать защиту игры Hitman 2 от Denuvo всего за два дня до официального релиза игры. Группа хакеров получила в свои руки версию, которая распространялась по модели предзаказа.

Читайте ранее в этом сюжете: Пощечина Denuvo: пираты взломали игру Hitman 2 за три дня до релиза