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Sony опубликовала январский список игр сервиса PlayStation Plus

Общество

Доступны они будут до 5 февраля 2019 года

Sony опубликовала январский список игр сервиса PlayStation Plus
InspiredImages
PlayStation

Сан-Матео, США, 27 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Компания Sony опубликовала список бесплатных игр для подписчиков сервиса PS Plus, которые станут доступны в январе 2019 года. Об этом 26 декабря сообщил портал IGN.

С 1 января 2019 года подписчикам будут доступны такие игры для PS4, как Steep (PS4), Portal Knights (PS4), Zone of the Enders HD Collection (PS3), Amplitude (PS3), Fallen Legion: Flames of Rebellion (PS Vita, PS4) и Super Mutant Alien Assault (PS Vita). Желающие смогут получить к ним доступ до 5 февраля 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению некоторых экспертов, в 2019 году новая версия Xbox сможет обогнать на рынке очередное поколение консоли PlayStation, которое условно называют PS5. Аналитики обратили внимание на то, что в США Xbox X сейчас показывает самый высокие темпы продаж.

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