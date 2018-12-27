Видео: геймеру в 2018 году подарили God of War для PS2 вместо игры для PS4

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM В сети набирает популярность ролик, в котором родственники разыграли подростка, ожидавшего в подарок игру God of War 2018 года. Видео было опубликовано 26 декабря на YouTube-канале CoachBadBoy.

Развернув подарочную упаковку, он обнаружил вместо новой God of War, которая вышла в апреле 2018 года на платформе PS4, игру 2005 года, предназначенную для PS2. Парень расстроился, но в итоге родственники сжалились над ним и преподнесли настоящий подарок.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в соцсетях обсуждается история мужчины, страдающего от сильного ожирения. Его тренеру пришлось совершить необычный поступок для того, чтобы спасти клиенту жизнь.

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