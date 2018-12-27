В ЛНР рассказали о наступательных планах ВСУ

Луганск, , 11:53 — REGNUM В распоряжении Народной милиции ЛНР оказались рабочие карты с нанесённым планом наступательной операции ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко, сообщил 27 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

«В результате детального анализа нанесенной на них обстановки, был выявлен замысел наступательных действий противника в районе Попасной. В частности, задачей подразделений 14 отдельной механизированной бригады является обход наших позиций на участке Попасная — Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная — Первомайск», — рассказал Марочко.

Он отметил, что украинские военные использовали обозначения, принятые в странах НАТО, однако допустили массу ошибок:

«Командир 3 батальона подполковник Яцинюк, нанес тактическую обстановку на свою рабочую карту так, что подчиненные ему подразделения должны действовать в противоположном направлении, то есть в направлении Киева», — заявил Марочко.

Он также подчеркнул, что численность постов радиационного-химического наблюдения и подразделений войск химзащиты, обозначенных на карте, косвенно подтверждают ранее полученную информацию о подготовке ВСУ провокаций с применением отравляющих веществ.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что своевременная публикация данных о подготовке наступления ВСУ сорвала само наступление, поскольку действия украинских боевиков лишились эффекта неожиданности.

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