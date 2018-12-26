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ЛНР: публикация информации о готовящемся нападении сорвали планы ВСУ

Политика

Украинские каратели лишились возможности напасть внезапно

Луганск, 26 декабря 2018, 21:53 — REGNUM  Благодаря тому, что была опубликована информация о подготовке Киевом полномасштабного наступления в Донбассе, планы киевского режима были сорваны, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 26 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, обнародование информации о готовящемся наступлении не позволило ВСУ начать атаку внезапно, в связи с чем украинские боевики лишились значительного преимущества. Это не позволило им осуществить свои агрессивные планы, отметил Марочко.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявляли, что ВСУ развернули на линии фронта эшелон войск с целью нападения на независимые республики. Также украинские каратели планировали провести теракт в одном из городов Донбасса, чтобы обвинить в этом власти республик и начать наступление.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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