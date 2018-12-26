ЛНР: публикация информации о готовящемся нападении сорвали планы ВСУ

Луганск, , 21:53 — REGNUM Благодаря тому, что была опубликована информация о подготовке Киевом полномасштабного наступления в Донбассе, планы киевского режима были сорваны, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 26 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, обнародование информации о готовящемся наступлении не позволило ВСУ начать атаку внезапно, в связи с чем украинские боевики лишились значительного преимущества. Это не позволило им осуществить свои агрессивные планы, отметил Марочко.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявляли, что ВСУ развернули на линии фронта эшелон войск с целью нападения на независимые республики. Также украинские каратели планировали провести теракт в одном из городов Донбасса, чтобы обвинить в этом власти республик и начать наступление.