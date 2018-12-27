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Геймдизайнер Unreal и Gears of War променял игровую индустрию на Бродвей

Общество

Клифф Блезински анонсировал мюзикл Hadestown

Нью-Йорк, США, 27 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  Известный дизайнер видеоигр Клифф Блезински, знакомый зрителям по таким франшизам, как Unreal и Gears of War, после ухода из индустрии решил покорить Бродвей. Об этом 26 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/hadestown/status/1073955944529387520

Блезински является одним из продюсеров шоу Hadestown, продажи билетов на которое стартовали 26 декабря 2018 года. Стоит отметить, что поклонники бывшего геймдизайнера с энтузиазмом отнеслись к его новому проекту, они поздравили Блезински с начинанием.

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Напомним, Клифф Блезински ушел из индустрии видеоигр после провала многопользовательской игры LawBreakers и закрытия Boss Key Studios. В 2014 году на экраны вышел документальный фильм Video Games: The Movie, в этом проекте он выступал в качестве продюсера.

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