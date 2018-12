От Fortnite до Fallout 76: что 2018 год принёс в игровую индустрию?

Артём Дубровский, , 10:01 — REGNUM

Уходящий год оказался довольно неоднозначным для представителей игровой индустрии и её фанатов. С одной стороны, эта сфера в 2018 году может похвастаться несколькими крупными, проработанными и успешными проектами (наибольшая их часть — эксклюзивы для консоли PS4), популярность которых определена на несколько лет вперёд. С другой стороны, 2018 год запомнился многим геймерам как «год несбывшихся ожиданий». Многие масштабные AAA-проекты были отвергнуты игроками, а часть игровых студий окончательно потеряла скудные остатки «кредита доверия геймеров». Тем не менее, вспоминая все детища разработчиков за 2018 год, можно выделить несколько игр, особенно повлиявших на индустрию в целом. О них и пойдёт речь.

Как чума, только заразнее

Несмотря на то, что многопользовательский шутер Fortnite и вышел в 2017 году, он стал одним из самых обсуждаемых проектов 2018 года. Вернее, его режим «Королевская битва», который со временем стал самостоятельной игрой. В Fortnite сотня игровых персонажей падает с неба на ограниченную карту с единственной целью — выжить. Богатый арсенал вооружения, возможность создавать постройки и постоянно сужающаяся игровая область — инструменты, призванные подстегнуть интерес геймеров к соперничеству. Fortnite произвёл эффект разорвавшейся бомбы — количество геймеров за считанные месяцы достигло нескольких миллионов, а интерес к игре начали проявлять даже люди, до этого не знакомые с видеоиграми.

Отдельно следует выделить релиз проекта на мобильных устройствах, он и стал причиной второй волны популярности игры. Правда, теперь Fortnite прочно обосновался в школах по всему миру. Этим обусловлены и известные скандалы, связанные с проектом: Fortnite запрещали учителя, танцы из игры в реальной жизни наказывались, а специалисты сравнивали её с героином. Тем не менее Fortnite прочно занял своё место среди самых обсуждаемых игр 2018 года, а его аудитория в 200 млн зарегистрированных пользователей полностью говорит о росте проекта красноречивее любых слов.

Убийца богов — примерный семьянин

Новости о продолжении популярной франшизы God of War не на шутку взбудоражили всё игровое сообщество. Казалось, что история Кратоса (спартанского генерала и сына Зевса, убивающего весь пантеон греческих богов голыми руками и причудливыми клинками на цепях) закончена, и богу войны больше некому давать бой. Первые подробности нового проекта удивили ещё сильнее: греческий полководец перебрался на Север, в мир скандинавской мифологии. Более того, у жестокого и мстительного Кратоса появился сын, сильно изменивший отношение главного героя к жизни. Сменился и жанр — из стопроцентного бездумного слэшера игра превратилась в action-rpg со множеством диалогов и возможностью исследовать мир.

Несмотря на высокий шанс всё испортить и сделать плохую игру, у студии Santa Monica получился настоящий игровой шедевр, который залихвацки «даёт пинка» большинству современных проектов. Утратив всю атмосферу предыдущих частей, God of War получила что-то намного более значимое — сильных прописанных персонажей, яркий опасный мир и химию между главными героями, которым действительно хочется сопереживать. Игра не заявляет о себе того, чем не является, и ведёт себя с геймерами максимально честно: God of War — камерная история об отце-одиночке, повидавшем слишком многое на своём веку, и его сыне, впервые оказавшемся наедине с отцом. Несмотря на критику God of War в небольшом и очень коридорном мире, а также малое количество противников, проект стал обладателем звания «Игра года» на ежегодной премии The Game Awards 2018.

Человек-паук снова «тот»

Игра Spider Man стала одним из самых громких релизов осени и отчаянной попыткой студии Insomniac совершить невозможное — сделать хорошую игру о приключениях одного из самых популярных супергероев в истории. Казалось, на играх о Человеке-пауке лежит какое-то проклятие — все существующие проекты недотягивали хотя бы до звания «хорошей игры» по множеству причин. В Insomniac решили, что раз эти проблемы существуют, значит, с ними можно бороться. И эта борьба, определённо, удалась. Spider Man — игра, которую ощущаешь чисто физически, словно лично находишься по ту сторону экрана. Полёты на паутине и головокружительные трюки стали настолько органичными и правильными, что за ними хочется проводить часы, рискуя окончательно забросить сюжетную кампанию.

К слову о сюжете: многие YouTube-блогеры соединили все игровые видеоролики в цельный полнометражный фильм (хронометражем более трех часов). Комментарии под такими «фильмами» в большинстве случаев несут мысль «Это лучший фильм о Человеке-пауке». Не согласиться с подобным трудно: сценаристы создали своих героев настолько человечными, насколько это вообще возможно. При этом сюжет игры не затрагивает уже существующие интерпретации героя, а показывает новую, автономную историю, которая вполне может стать началом целой вселенной успешных видеоигр по комиксам Marvel.

Не обошлось и без минусов: второстепенные задания в игре скучные и в большинстве случаев выполнены «для галочки», а дополнительный контент также не снискал особой популярности среди игроков. Тем не менее проект стал самой продаваемой супергеройской игрой последних лет (вышла она только на PS4), а значит, разработчики из Insomniac уже нацелены на разработку сиквела, который, возможно, уберёт все недочёты оригинальной игры.

Хороший, плохой, популярный

Red Dead Redemption 2 — это игра-феномен. Проект стартовал с таким размахом и оглаской, что специалисты пророчили ему титул «нового Ведьмака». Новым Ведьмаком игра не стала, но прочно обосновалась в приставках геймеров по всему миру, принеся разработчикам из Rockstar более $700 млн за три дня с релиза. В неё играют, о ней говорят, а в мультсериале South Park даже Сатана зависим от Red Dead Redemption 2. История Артура Моргана, идущего по карьерной лестнице в бандитской группировке на Диком Западе, считается одной из лучших игр современности не случайно — проект просто изобилует возможностями и мини-играми, выполненными на уровне отдельных игровых творений. Сюжетная линия, охота, рыбалка, микроменеджмент, езда на лошади — практически все составляющие игры сразу же полюбились геймерам, которые провели на Диком Западе несколько десятков часов.

Несмотря на народное обожание и высокие оценки критиков (97 баллов из 100 на специализированном оценочном сервисе Metacritic), игру критиковали за слишком размеренное повествование и общую неспешность происходящего. Однако, подобная критика не отпугнула игроков, большая часть которых даже не была знакома с оригинальной игрой. Red Dead Redemption хоть и не стала «Игрой года», но получила массу наград и рекордное количество побед в номинациях (пять) на ежегодной премии The Game Awards 2018. Совсем недавно состоялся релиз Red Dead Online — мультиплеерной составляющей игры, которая позволит оригинальному проекту «быть в топе» ещё несколько лет.

Пустошь в головах геймдизайнеров

Fallout 76 — тоже игра-феномен. Правда, в отличие от Red Dead Redemption, в самом плохом смысле этого выражения. Новая часть ролевого приключения на радиоактивных пустошах вселенной Fallout стартовала так плохо, что моментально стала причиной для громких обсуждений, судебных разбирательств и интернет-мемов. Прежде всего, постапокалиптические приключения были переведены в формат MMORPG. А это означает наличие сотен активных игроков, заданий в стиле «подай-принеси» и не слишком глубокой сюжетной составляющей. На деле всё оказалось ещё хуже — контента в игре мало настолько, что один из игроков даже решил собственноручно выполнять роль рейд-босса для других геймеров. Игра переполнена техническими ошибками и проблемами с оптимизацией. Игроки «ломали» серверы выстрелами ядерных боеголовок, превращали своих персонажей в гротескных чудовищ из-за бага ношения брони и получали лишние предметы, благодаря ошибкам заданий.

Перечислять громкие случаи, связанные с Fallout 76, можно достаточно долго. Этой осенью почти каждый день появлялись новости о недовольстве игроков или серьёзных программных ошибках. Эксперты считают, что всему виной желание компании Bethesda заработать на игре так быстро, как это возможно. Именно по этой причине к релизу подошла сырая и недоработанная игра. Выпуск Fallout 76 заставил геймеров серьёзно задуматься о своём отношении к разработчикам из Bethesda. Если они готовы наживаться на своих фанатах за счёт недоделанных проектов, то стоит ли и в дальнейшем уделять внимание продукции компании? Разработчики медленно, но верно дорабатывают игру и наполняют её новым контентом. Однако, неизвестно, поможет ли это увеличить количество её игроков в дальнейшем.

Достойные упоминания

Конечно, значимых игровых проектов за 2018 год гораздо больше. Часть из них была тепло принята игроками, например, инди-игра Dead Cells, многопользовательская RPG Monster Hunter World, Assassins Creed: Odyssey и др. Другая же часть игр стала причиной для скандалов, например, анонс Diablo Immortal, Battlefield V, Overkill's the walking dead и многие другие. Несмотря на неоднозначность уходящего года, геймеры настроены позитивно и уже ожидают первые анонсы 2019-го, среди которых: Kingdom Hearts 3, Sekiro: Shadows Die Twice и Devil may cry V. Также, возможно, в новом году мы узнаем подробности разработки консолей нового поколения — приставок, которые зададут планку качества для создания видеоигр ближайшего будущего. И, несмотря на всю критику современных проектов, индустрия движется вперёд, стараясь шагать в ногу со временем. А значит — неизбежно эволюционирует, ведь игры всегда были и остаются отображением актуальной действительности.

