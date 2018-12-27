Жители ЕАО создали фонд борьбы с бездействием чиновников: Достали!

Биробиджан, , 09:17 — REGNUM В столице ЕАО Биробиджане начал работу Фонд борьбы с бездействием чиновников. Фонд создан известным в ЕАО общественником Георгием Нацвлишвили по многочисленным просьбам людей, которые говорят, что чиновники, которые ничего не делают, их просто «достали». Фонд уже принял первых посетителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одной из первых посетительниц Фонда стала жительница посёлка Тукалевский Наталья Калита. Она рассказала, что по вине чиновников и недобросовестного медперсонала она и её тяжелобольной муж-инвалид обречены на голод.

«Я нуждаюсь в лекарствах и дровах, но денег не хватает. По вине медперсонала мы остались без пенсии. Пока не пройдем комиссию на подтверждение инвалидности, пенсию мы не получим. Заявление мы подавали еще в начале октября, но обследование нам не назначают до сих пор. Если в декабре мы не пройдем комиссию, то два месяца нам придется выживать. Нам обрежут свет, мы останемся без воды и отопления. Мой муж Дмитрий — лежачий, ему нужно правильное питание, памперсы, да и другие члены семьи, нас с детьми четверо, должны есть», — привела слова женщины газета Набат.

Глава Фонда борьбы с бездействием чиновников Георгий Нацвлишвили расспросил женщину, куда именно она обращалась. Выяснилось, что в региональное отделение ПФ РФ и в больницу. Но обращения никакого результата не дали. Вместе с Натальей Калитой общественник уже в ближайшее время отправится по инстанциям.

«А также посетим областной комитет социальной защиты. Чиновники должны служить народу, а не наоборот. Товарищ Сталин это очень хорошо понимал и очень убедительно доносил до подчиненных», — сказал общественник.

В Фонд с первых дней работы идут люди — каждый со своей бедой.

Ещё одна страшная беда нищего и безработного региона — пьянство. Власти бездействуют. Многодетный отец не так давно провёл пикет, требуя закодировать пьющую жену — в семье трое детей. Но власти на борьбу с алкоголизмом и наркоманией не особенно тратят время и силы, всё ограничивается показушными акциями.

«Мы будем добиваться того, чтобы на государственном уровне занялись этой страшной проблемой. Иначе все население скоро просто вымрет», — считает Георгий Нацвлишвили.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО — беднейший регион ДФО. Каждый четвертый житель области официально находится за чертой бедности. Из региона бежит население, смертность превышает рождаемость. Между тем чиновники в бедном регионе живут совсем неплохо. Например, не так давно общественность выяснила, что в правительстве ЕАО обеды и завтраки намного дешевле и вкусней, чем то, чем кормят детей в школах. Прокуратура ЕАО выяснила, что на обедах для детей из бедных семей в ЕАО существенно экономили чиновники, в результате дети недоедали и весь день оставались голодными.