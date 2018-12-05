«Люди, бегите!»: в ЕАО прокомментировали демографическую статистику

Биробиджан, , 10:36 — REGNUM В самом бедном регионе Дальнего Востока, Еврейской автономной области, продолжается снижение численности населения. В области, где, по данным на 1 января 2018 года, проживали 166 140 человек, убыли 1613 жителей. Люди умирают, уезжают, рожать детей не хотят, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За десять месяцев 2018 года в ЕАО прибыли 3015 человек. Покинули регион 4376 человек. В минусе — 1361 житель.

Родился в ЕАО за указанный период 1581 ребёнок. За это же время умерли 1833 человека.

Всего из-за миграционных потерь и естественной убыли регион за десять месяцев лишился 1633 граждан.

В социальных сетях жители ЕАО, комментируя мрачную демографическую статистику, пишут:

«Люди, бегите отсюда! Здесь счастья не будет ни вам, ни вашим детям!»

«Все силы брошены на то, чтобы народ отсюда бежал. Навсегда. Впечатление от действий властей именно такое».

Как сообщало ИА REGNUM, не удаётся переломить негативную демографическую ситуацию и в Хабаровском крае. В регионе за десять месяцев 2018 года умерших оказалось на 1379 больше, чем родившихся. Усиливается и отток населения из края — с января по октябрь 2018 года край потерял 5531 жителя.