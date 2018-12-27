«ВКонтакте» в 2018 году выплатила создателям игр около 2 млрд рублей

Москва, , 07:59 — REGNUM Руководство «ВКонтакте» сообщило журналистам, что в 2018 году оно выплатило разработчикам игр, представленных в соцсети, около 2 млрд рублей. Об этом написала газета «Ведомости».

Издание отмечает, что ранее соцсеть, входящая в состав Mail.ru Group, не раскрывала информацию о суммах выплат, она сделала это впервые. Отмечается, что по состоянию на октябрь 2018 года количество относительно активных пользователей (которые использовали сервис хотя бы раз в месяц) достигло отметки 28,61 млн.

Читайте также: «Помянем асечку»: пользователи соцсетей «приговорили» мессенджер ICQ

Ранее «ВКонтакте» опубликовала рейтинги самых обсуждаемых видеоигр 2018 года. В первый список вошли проекты, которые вышли или были анонсированы в уходящем году. Во второй попали вообще все игры, вне зависимости от даты их выхода.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсеть «ВКонтакте» составила два рейтинга самых обсуждаемых игр 2018 года