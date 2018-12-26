«Помянем асечку»: пользователи соцсетей «приговорили» мессенджер ICQ

Москва, , 16:07 — REGNUM В соцсетях обсуждают сообщение, которое получили пользователи ICQ. Администрация мессенджера предупредила их о том, что с 28 декабря 2018 года будет прекращена поддержка старых версий программы, а также неофициальных клиентов.

«Помянем асечку», — такой комментарий по поводу произошедшего разместила администрация одного из пабликов соцсети «Вконтакте». По мнению некоторых пользователей соцсетей это событие означает, что мессенджер окончательно «умрет», поскольку после этого им совсем перестанут пользоваться.

Люди отмечают, что за прошедшие годы сервис постепенно терял популярность, из-за чего в контакт-листе осталось слишком мало имен. В связи с этим они не видят смысла в том, чтобы переходить на новый официальный клиент, поскольку проще попросить знакомых перейти в более популярный сегодня мессенджер.

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Напомним, компания Mirabilis выпустила ICQ в ноябре 1996 года. В 1998 году она продала службу фирме AOL, а в 2010 году мессенджер стал принадлежать Mail.Ru Group.

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