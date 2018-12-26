Госдума в 2019 году запретит иностранцам работать водителями такси

Москва, , 19:14 — REGNUM Госдума в 2019 году может принять закон, запрещающий таксистам работать без наличия гражданства РФ.

По словам главы комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева («Единая Россия»), поправки предлагается внести ко второму чтению обсуждения законопроекта о такси и агрегаторах такси.

«Надеюсь, в 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде. Еще раз хочу повторить, в нем однозначно будет предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», — цитирует Москвичева его пресс-служба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о намерении внести такие поправки Москвичев заявил при обсуждении законопроекта о такси в первом чтении в декабре.

Отметим, что в России разрешили иностранцам с российским водительским удостоверением работать водителями автобусов, трамваев и троллейбусов.

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