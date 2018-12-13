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В Госдуме предлагают запретить иностранцам работать таксистами

Общество

Условие для водителя такси — гражданство РФ

В Госдуме предлагают запретить иностранцам работать таксистами
Дарья Антонова© ИА REGNUM
Такси

Москва, 13 декабря 2018, 13:44 — REGNUM  В Госдуме предлагают запретить иностранцам, гражданам, не имеющим гражданства РФ, быть водителями такси, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«На мой взгляд, на первом этапе запретить иностранцам управлять легковыми такси. Уверен, что у нас достаточно водителей сегодня, которые способны управлять этим транспортом», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Он напомнил, что в России разрешили иностранцам с российским водительским удостоверением работать водителями автобусов, трамваев и троллейбусов.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект об агрегаторах такси.

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Агрегаторы такси
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