Названы самые необычные просьбы к Деду Морозу

Москва, , 08:35 — REGNUM Граждане России по-прежнему просят у Деда Мороза здоровья и финансового благополучия. Такие пожелания составляют значительную часть просьб, направленных в Новый год главному волшебнику страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом бесплатных объявлений Avito.

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Также среди традиционных желаний — автомобили, дома и квартиры, модные гаджеты и другие технические новинки.

Однако встречаются и более оригинальные мечты, которые граждане РФ просят исполнить Деда Мороза. Так, самыми необычными желаниями в уходящем, 2018 году стали возвращение в СССР, доллар по 26 рублей и НДС 18%. Кроме того, жители страны хотели бы быть везучими, успевать высыпаться за четыре часа, стать звездой Бритни Спирс или занять кресло депутата, встретить любовь всей своей жизни и дожить до 100 лет.

Опрос был проведён в начале декабря по электронной почте, пишут РИА Новости. Участие в нём приняли 4 тыс. пользователей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало декабря Деду Морозу в России прислали более 76,4 тыс. писем. Это на 4 тыс. больше, чем в 2017 году. Чаще всего взрослые просят на Новый год благополучие, квартиру и повышение зарплаты, а дети — игрушки всех видов.

Больше всего писем Деду Морозу отправляют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарии.

Всего за время своего существования с 2001 года почта Деда Мороза обработала почти 3,4 млн писем.

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