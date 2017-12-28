Взрослые жители РФ признались, чего ждут от Деда Мороза

Москва, , 07:56 — REGNUM Здоровье, счастье и достаток хотели бы обрести в наступающем, 2018 году взрослые жители России. Об этом свидетельствуют итоги опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Социологи предложили жителям России мысленно попросить Деда Мороза об исполнении желаний. Наиболее популярные касаются здоровья (63%), счастья (27%) и денег (17%).

При этом здоровья себе и близким чаще всего желают люди старше 45 лет, крупных заработков — те, кому от 18 до 34 лет, а вот желание счастья, как оказалось, от возраста не зависит. Путешествие стало бы лучшим подарком на Новый год для 8% опрошенных, такова и доля тех, кто мечтает о новом жилье или о том, чтобы провести праздник в кругу семьи.

Еще 6% российских граждан мечтают об автомобиле, 2% — о новом смартфоне, столько же тех, кто хотел бы встретить настоящую любовь, заключить брак или родить ребенка. Еще 2% порадовала бы нерабочая новогодняя ночь, а 1% опрошенных порадовал бы новый компьютер и ювелирное изделие.

Участниками опроса стали 2 тыс. человек старше 18 лет — жители всех типов населенных пунктов в разных регионах России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 43% российских граждан считают, что 2017 год был таким же, как и предыдущий, 2016 год. Более хорошим 2017 год сочли 18% опрошенных, для 39% 2017-й оказался труднее, чем 2016-й. В целом, по данным «Левада-центра», оценки уходящего года более позитивны по сравнению с оценками 2016 года.

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