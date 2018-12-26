В России к 2050 году могут полностью запретить курение

Москва, , 08:29 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России допустили полный запрет на продажу табачных изделий в стране к 2050 году. Об этом со ссылкой на концепцию ведомства против табакокурения до 2030 года сообщает РБК.

Отмечается, что постепенное снижение числа курящих граждан приведет к возможности постепенно вывести табак из оборота. По прогнозам экспертов, к 2040−2050 годам людей с этой вредной привычкой в стране останется не более 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что В России за девять месяцев 2018 года за нарушение закона о курении в неположенных местах привлечены к административной ответственности 7584 человека.

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