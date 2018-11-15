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Нарушители антитабачного закона в РФ заплатили 110 млн рублей штрафов

Общество

Закон о курении нарушили около 7,6 тыс. граждан

Нарушители антитабачного закона в РФ заплатили 110 млн рублей штрафов
Н. Игнатьев. Табак — яд. Брось курить! (фрагмент). 1957

Москва, 15 ноября 2018, 15:45 — REGNUM  В России за 9 месяцев 2018 года за нарушение закона о курении в неположенных местах привлечены к административной ответственности 7584 человек, в том числе 2187 граждан, 2138 работников организаций-продавцов табачной продукции, 1039 индивидуальных предпринимателей, 2220 юридических лиц, сообщили в Роспотребнадзоре.

Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 110 млн рублей. Всего с начала действия антитабачного законодательства привлечены к административной ответственности около 70 тыс. правонарушителей, в том числе 10,2 тыс. юрлиц.

Роспотребнадзор продолжит осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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Как сообщало, в 2017 году нарушители антитабачного законодательства заплатили штрафов на сумму в 124 млн рублей. К ответственности привлекли 2,2 тыс. юрлиц, 3,3 тыс. работников организаций-продавцов табачной продукции и 1,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

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Борьба с курением
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