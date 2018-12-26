В Китае хотят отказаться от перевоспитания проституток

Пекин, , 07:57 — REGNUM Наказание и перевоспитание уличенных в проституции лиц и их клиентов, предусмотренные утвержденными 30 лет назад правилами, могут отменить власти Китая. Об этом сообщает 26 декабря газета China Daily.

Соответствующий доклад подготовлен комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), собравшимся в Пекине на очередную сессию. В нем говорится о разработке программы по внесению поправок в действующее законодательство.

Читайте также: Китайский законодатель получил пожизненное за содержание борделя

Вице-председатель Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу утверждает, что правила о наказании проституток ущемляют гражданские свободы и противоречат конституции. Проблема должна решаться на уровне закона, а не правил.

В 1990 году Госсовет КНР утвердил положения о наказании за предоставление и пользование секс-услугами. Нарушителям грозит арест сроком от полугода до двух лет. Кроме того, проститутки и их клиенты должны пройти курсы по этическим и юридическим вопросам, посетить врача и выполнить полезные работы.

Читайте также: Камбоджа начинает борьбу с китайскими центрами секс-услуг