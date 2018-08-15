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Камбоджа начинает борьбу с китайскими центрами секс-услуг

Политика

Около 50 граждан Китая были задержаны в Камбодже в рамках операции по закрытию китайских центров секс-услуг

Камбоджа начинает борьбу с китайскими центрами секс-услуг
Томас Харт Бентон. Разврат (фрагмент)

Сиануквиль, Камбоджа, 15 августа 2018, 12:51 — REGNUM  Около 50 граждан Китая были задержаны в Камбодже в рамках операции по закрытию китайских центров секс-услуг в провинции Сиануквиль, сообщает Antaranews.

Портовый город Сиануквиль стал центром развития китайского капитала. Здесь быстро развиваются китайские казино, отели, массажные салоны и другие центры услуг. Доход провинции превысил 1 млрд долларов.

«Поток китайских рабочих и денежных средств вызывает недовольство местных граждан. Раньше это был спокойный портовый городок, а теперь это центр незаконной деятельности и преступности», — заявил губернатор города-провинции Сиануквиль Юнь Мин.

«Проституция в Сиануквиле нарушает закон нашей страны, поэтому мы должны остановить и прекратить все это», — добавил губернатор.

Проституция в Камбодже официально запрещена, но несмотря на запрет она имеет широкое распространение.

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Проституция
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