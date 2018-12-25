Глаза как у Тора: видеоблогер разработал опасный спецэффект для косплея

Вашингтон, , 20:21 — REGNUM В соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором видеоблогер KyleofAsgard показал пользователям сервиса, как сделать так, чтобы глаза светились как у Тора из киновселенной Marvel. Видео было опубликовано на его YouTube-канале.

В ролике он подробно пояснил, что для получения этого эффекта понадобится 3D-принтер, ультрафиолетовые светодиоды и контактные линзы ярко-голубого цвета. Суть фокуса проста: при нажатии кнопки на пульте управления свет от диодов попадает на контактные линзы, и они начинают светиться.

Однако эксперты предостерегают от частого использования этого оборудования для косплея (переодевании в костюмы персонажей фильмов, комиксов, мультфильмов, сериалов и видеоигр), по их мнению, это может привести к травме глаз и даже потере зрения.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что актер Маколей Калкин разместил в Twitter публикацию, которая рассмешила интернет. Актер заявил, что ему неудобно перед всеми преступниками, которые из-за него не решаются грабить дома в Рождество.

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