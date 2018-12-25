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Канал HBO вновь поднял в сети тему усов Супермена

Культура

Серию фотографий опубликовало в Instagram азиатское подразделение компании

Сингапур, 25 декабря 2018, 19:25 — REGNUM  Аккаунт подразделения телеканала HBO в Азии напомнил своим подписчикам о конфузе, связанном со съемками кинокомикса студии DC «Лига справедливости». 24 декабря он опубликовал несколько кадров из фильма.

https://www.instagram.com/p/BrwYCQ5Fv9R/

На серии фотографий показана сцена встречи Супермена (Генри Кавилл) с его подругой Лоис Лейн (Эми Адамс), испорченная спецэффектами, которые должны были скрыть усы Кавилла. «Как испортить момент», — такую надпись администрация аккаунта разместила в комментарии к фотографиям.

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Напомним, в какой-то момент студия Warner Bros. решила провести дополнительные съемки «Лиги справедливости», Генри Кавилл к этому моменту уже успел отрастить усы, которые нужны были для съемок в фильме «Миссия невыполнима: последствия». Из-за этого усы «сбрили» при помощи спецэффектов, однако результат вышел ужасным.

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