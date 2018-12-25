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Российская соцсеть «ВКонтакте» завела аккаунт в Instagram

Общество

Свою первую публикацию соцсеть сопроводила фотографией петербургского Дома Зингера

Санкт-Петербург, 25 декабря 2018, 18:07 — REGNUM  Социальная сеть «ВКонтакте» завела аккаунт в Instagram. Пользователи соцсетей сразу же вспомнили о том, что несколько лет назад сервисы конкурировали, а «ВКонтакте» занималась продвижением приложения Snapster.

https://www.instagram.com/p/BrpxbreFDv-/

Свою первую публикацию в Instagram администрация аккаунта «ВКонтакте» сделала 21 декабря 2018 года, она сопроводила её фотографией петербургского Дома Зингера, в котором расположен офис организации. «Зима в Петербурге», — такие слова администрация разместила в комментарии.

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Напомним, о закрытии проекта Snapster «ВКонтакте» объявила в сентябре 2017 года. Версия 3.0 приложения оказалась последней, она была лишена всех функций социальной сети.

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