Российская соцсеть «ВКонтакте» завела аккаунт в Instagram

Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» завела аккаунт в Instagram. Пользователи соцсетей сразу же вспомнили о том, что несколько лет назад сервисы конкурировали, а «ВКонтакте» занималась продвижением приложения Snapster.

https://www.instagram.com/p/BrpxbreFDv-/

Свою первую публикацию в Instagram администрация аккаунта «ВКонтакте» сделала 21 декабря 2018 года, она сопроводила её фотографией петербургского Дома Зингера, в котором расположен офис организации. «Зима в Петербурге», — такие слова администрация разместила в комментарии.

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Напомним, о закрытии проекта Snapster «ВКонтакте» объявила в сентябре 2017 года. Версия 3.0 приложения оказалась последней, она была лишена всех функций социальной сети.

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