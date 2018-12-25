Журналиста The New York Times удивило грибное ризотто «Аэрофлота»

Москва, , 13:55 — REGNUM Пользователи соцсети Twitter обсуждают публикацию журналиста московской редакции The New York Times Нила Макфаркуара, посвященную грибному ризотто (блюдо итальянской кухни), которое ему подали в самолете «Аэрофлота».

https://twitter.com/NeilMacFarquhar/status/1076830369721266176

Макфаркуар обратил внимание на то, что в поданном ему блюде присутствовал целый гриб в единственном экземпляре. Мнения пользователей Twitter по поводу блюда разделились, часть из них удивилась, а часть решила, что иного в России ожидать не стоит. Пришедшие в комментарии русскоязычные пользователи выразили недоумение по поводу удивления журналиста. «Что за люди американцы? Вот те рис, вот те машрум, чё не так?», — написал один из комментаторов.

https://twitter.com/LisaKrot/status/1076897598911463424

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сотрудников калифорнийского океанариума «Монтерей Бэй» обвинили в расизме и осуждении физических недостатков людей из-за публикации в Twitter фотографии полной выдры и размещения комментария. Причиной стало то, что сотрудники организации использовали сленговые выражения, которые часто употребляются в США по отношению к полным чернокожим женщинам.

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