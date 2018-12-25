Два автовокзала в Подмосковье оснастили системами наблюдения и оповещения

Москва, , 17:31 — REGNUM В Подмосковье завершены работы по оснащению двух автовокзалов «Мострансавто» оборудованием, которое обеспечит безопасность объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 декабря в пресс-службе компании. Системы в установили в Чехове и Егорьевске.

«Необходимо предъявлять жесткие требования к обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», — заявил генеральный директор компании Владислав Мурашов.

На территории и в зданиях автовокзалов, по его словам, появились новые системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи и оповещения, досмотровое оборудование, кнопки охранно-тревожной сигнализации.

«Мы занимаемся не только внедрением современных инженерно-технических систем, отвечающих за безопасность, но и оптимизируем работу ответственных подразделений предприятия», — добавил Мурашов.

Он сообщил, что с 2018 начала года услугами автовокзала в Егорьевске воспользовалось более 4 млн пассажиров, в Чехове — свыше 1 млн человек.

Напомним, в 2018 году монтаж систем безопасности был проведен на автовокзалах «Мострансавто» в следующих городских округах: Клин, Коломна, Серпухов, Электрогорск, Кашира и Балашиха.

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