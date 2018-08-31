В Мострансавто заявили о готовности автобусного парка к учебному году

Красногорск, , 17:09 — REGNUM Мострансавто подготовило школьные автобусы к новому учебному году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 31 августа. Как заявил генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов, все автобусы, которые будут задействованы в школьных перевозках, прошли техническое обслуживание и контроль, а также комплексную химчистку салонов.

«Безопасность перевозок, а тем более школьных — это безусловный приоритет предприятия. В отношении школьных автобусов действует отдельный национальный стандарт (ГОСТ), в котором указаны жёсткие технические требования и прописан целый перечень характеристик, вплоть до размера сидений и высоты ступенек в транспортном средстве. Все эти показатели прошли детальную проверку», — сообщил Мурашов.

Инспекторы ГИБДД проверили исправность тормозных систем, рулевого управления, световых приборов, колес, двигателей, зеркал заднего вида, дверей, навигации и других необходимых деталей.

Мурашов также отметил, что водители, работающие на маршрутах вблизи школьных и дошкольных учреждений, теперь проходят дополнительные инструктажи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2018 года водителям Мострансавто увеличат гарантированную часть заработной платы.

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