Составлен список лучших японских ролевых игр 2018 года

Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Портал Kotaku составил список лучших японских ролевых игр (JRPG) 2018 года. По мнению редакции, в ушедшем году не было «классики на все времена», вроде Persona 5 или Nier Automata, однако мир увидел достаточно много интересных проектов этого жанра. Список был опубликован 24 декабря на сайте издания.

https://twitter.com/Kotaku/status/1077263134640009216

В него вошли такие игры, как Ni no Kuni II (платформы PC и PS4), Lost Sphear (PS4, Switch, PC), Octopath Traveler (Switch), Radiant Historia: Perfect Chronology (3DS), Dragon Quest Builders (Switch), Secret of Mana (PS4/PC) и The Alliance Alive (3DS).

Авторы портала также поместили в список проекты: Dark Souls Remastered (PC/PS4/Xbox/Switch), Dragon Quest XI (PS4/PC), Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4/Xbox/Switch) и игры Sega Genesis Classics (PS4/Xbox/Switch).

Читайте также: Разработчик Overwatch провёл «молчаливую трансляцию» в честь Рождества

Напомним, ранее автор Kotaku Райли Маклеод составил свой список лучших игр 2018 года. В него, в частности, вошли Subnautica, Hitman 2, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 и Vampyr.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор портала Kotaku составил список лучших видеоигр 2018 года